В Калининграде объявили в розыск пропавшего 16-летнего подростка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Ленинградского района Калининграда объявил в розыск 16-летнего Кирилла Каладчиди. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, накануне утром подросток ушел из дома на улице Фермора и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 13-14 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы светлые.

Был одет: белая футболка, синие джинсовые шорты, серые кроссовки.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, просьба сообщить об этом в ОМВД России по Ленинградскому району по телефонам: 8(4012) 552-506, 8(4012) 554-502 или 02