Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

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В Калининградской области за сутки было выявлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«У восьми заболевших заболевание протекает в форме ОРВИ, у трех диагностирована пневмония, в том числе одна тяжёлая форма. Шесть инфицированных выявлены активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, а так же при профилактическом обследовании», - отметили в оперштабе.

Всего в области по состоянию на вторник, 11 августа, зарегистрировано 3035 случаев заболевания.