В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах во вторник нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде во вторник, 11 августа, в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 16 часов света не будет на ул. Жиленкова 14-18, ул. Беланова 1, 15, 17, 19 ,87, 89, 4-10, 18, ул. Мира 1(СОШ № 11), 2, 7б, 9б.

До 18 часов отключат от электричества дома по ул. Камская 2-2а (МБОУ «Надежда»), 2г (д/сад №78), 2б, 2д, ул. А. Суворова 115а; ул. Интернациональная 52-54, 56-58, 58а, 60-62, 74, ул. Н. Карамзина 50-56, б-р Южный 17-23, 25-31, 26-32, 42-48; ул. Чайковского 33-37; ул. Береговая 18-20, 22, 26, пер. Потемкина 3-9, 10а.

От холодной воды с 10.00 до 14.00 отключен дом №12 по ул. Стрелецкой.

С 9.00 до 18.00 без воды останутся дома на ул. Интернациональная 52-62, 66-74, ул. Н. Карамзина 15, 33, 37, 41-47, ул. О. Кошевого 82-88;

С 9.30 до 17.00 - ул. Красносельская 1-43, 24а-в, 28, 30а-б, 32, 34, 42, 44, ул. Воздушная 30, 30а-б, 34-46, 46а, 52-62, 62а, 64в, 39а-б, 41-49, ул. Белинского 27а;

С 10.00 до 15.00 от водоснабжения отключена школа №14 на ул. Радищева.