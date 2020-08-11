Восемь калининградских ученых получили гранты Фонда содействия инновациям

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Восемь молодых учёных из Калининградской области получили гранты по полмиллиона рублей. Их проекты вошли в число лучших в номинации «Умник» Фонда содействия инновациям, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Победители поровну представляют два крупнейших вуза региона. Владислав Захаров из КГТУ получил грант на разработку устройства по мониторингу веса и геолокации вагонов. В этом же университете Дарья Кугучева работает над системой интеллектуальной диагностики судового электрооборудования. В стенах КГТУ также возникли идеи ещё двух проектов, получивших грант по программе «Умник». Глеб Решетников разрабатывает ресурсосберегающее устройство для систем автономного горячего водоснабжения, а Дарья Сафонова – комплекс дистанционного мониторинга влажности, температуры, pH и электропроводности почв для системы точного земледелия.

Ещё четыре проекта принадлежат учёным БФУ им. И. Канта. Анатолий Козлов победил с проектом разработки устойчивых к агрессивным средам датчиков температур широкого диапазона для аэрокосмической отрасли. Александра Андреева предлагает новые подходы в диагностике болезней печени. Андрей Савинков потратит средства гранта на разработку маломерного высокоскоростного транспортного средства для морских и речных путешествий. Егор Шунькин разрабатывает алгоритм персонализированного биотестирования дентальных имплантатов.