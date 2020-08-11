Калининградка потеряла 50 тысяч при покупке щенка в интернете

. Фото: Александр Подгорчук

Жительница Калининграда стала жертвой мошенника при покупке щенка на сайте бесплатных объявлений. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Женщина увидела объявление о продаже щенка мастиффа и связалась с продавцом. Мужчина сообщил, что готов привезти ей собаку, однако предварительно она должна перевести ему деньги.

«Доверчивая горожанка перечислила на необходимый счет 50 тысяч рублей, однако после этого продавец перестал выходить на связь», - отметили в пресс-службе полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-розыскные мероприятий, направленные на установление личности подозреваемого.