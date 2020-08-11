В историческом районе Калининграда для строительства дома вырубят 67 деревьев

Уплотнительную застройку в Калининграде, похоже, не остановить. Накануне мэрия Калининграда выдала разрешение застройщику на вырубку 67 деревьев на участке между улицами Чайковского, Комсомольской и Карла Маркса. Здесь, в историческом районе Хуфен, планируют возвести многоквартирный дом. При этом 15 деревьев планируется сохранить.

Согласно данным порубочного билета, разрешение выдано компании "ЮниТрейд", которая уже выплатила компенсацию в размере 651 775 рублей. Порубочный билет действует до 1 сентября следующего года.