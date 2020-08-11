Житель Челябинска получил 8 лет за жестокое убийство калининградца около магазина

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В Калининграде осудили жителя Челябинской области, который избил до смерти мужчину около бара-кафе. Об этом сообщает пресс-служба Ленинградского районного суда.

Инцидент произошел в ночь на 25 мая 2019 года на улице Краснопрудной. Житель Челябинска в ходе конфликта с одним из покупателей сбил с ног своего оппонента, в затем нанес ему не мене 18 ударов ногой по голове. От полученной черепно-мозговой травмы калининградец скончался в реанимационном отделении больницы.

«Подсудимый признал свою вину в совершенном преступлении и пояснил, что возле круглосуточного магазина встретил ранее незнакомого мужчину, который его оскорбил. Это очень сильно его задело, и он переспросил, действительно ли последним было сказано в его адрес оскорбление. Потерпевший ответил утвердительно, после чего он разозлился и избил его», - сообщили в пресс-службе суда.

Ленинградский районный суд приговорил его к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание убийца будет в колонии строгого режима.