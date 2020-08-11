В Калининграде за большие деньги разыскивают ослепительную блондинку на роль жертвы маньяка

В Калининграде продолжаются съемки остросюжетных фильмов "Кесарь" и "Психология преступления". Время от времени в группе "Массовка, Актеры Калининград. Запись на съемки" в социальной сети "ВКонтакте" появляются объявления о наборе желающих сняться в фильмах.

Так, в понедельник вечером съемочная группа искала ослепительную блондинку на роль жертвы маньяка. Причем умение плавать девушке точно не помешает.

"Ищем молодую, красивую девушку, блондинку 18-19 лет на роль очень важной для сюжета жертвы маньяка. Из нюансов возможность сниматься топлесс (скорее всего не нужно, но мало ли) и уверенно чувствовать себя в воде, так как "тело" вылавливают из моря (естественно у берега где глубина по пояс)", - сообщили организаторы, добавив, что "оплата высокая".