Прокуратура запретила сносить сараи на ул. Володарского в Зеленоградске

Районная прокуратура запретила администрации Зеленоградска сносить хозпостройки на улице Володарского. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Ранее в прокуратуру поступило коллективное обращение жителей домов №№14, 16, 16 «а» по улице Володарского. Горожане сообщили, что их дома не обеспечены теплоснабжением и они пользуются печным отоплением. Однако чиновники посчитали, что хозпостройки, в которых они хранят дрова и уголь, являются самовольно возведенными и решили снести их.

«При таких обстоятельствах, снос хозяйственных построек приведет к нарушению прав жильцов, данные постройки используются в качестве объектов, необходимых для обслуживания жилых домов», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Ведомство внесло представление в адрес главы администрации, после чего распоряжение о сносе построек было отменено.