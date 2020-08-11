Калининградец угрожал следователю убийством во время обыска

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

Следственный комитет объявил в розыск 32-летнего Анатолия Скворцова, который угрожал убийством следователю. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК.

11 июля следователи проводили обыск в квартире 32-летнего калининградца, который высказал угрозу убийством в адрес следователя и близких родственников.

Приметы разыскиваемого: на вид 31-35 лет, рост средний, среднего телосложения, лицо овальное, волосы средней длины, светлого цвета, глаза светлые, нос широкий, губы средней толщины. Речь внятная, ясная.

Следственное управление СК России по Калининградской области обращается к гражданам, располагающим любой информацией о месте нахождения подозреваемого, с просьбой обратиться в региональное следственное управление (г. Калининград, ул. 9 Апреля, д. 60 А) лично, либо по телефонам: 8 911 868 25 02, 8 (4012) 558-765, 02. Звонки принимаются круглосуточно. Конфиденциальность гарантируется.