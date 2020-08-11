В Калининграде пройдет специализированная ярмарка вакансий для педагогов и поваров

В Калининграде в четверг, 13 августа, состоится специализированная ярмарка вакансий для воспитателей, педагогов и поваров. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

Мероприятие для учреждений образования пройдет в МФЦ для бизнеса на ул. Уральская, д. 18, ТЦ «Мега-Маркет», 4 этаж. Время проведения с 10.00 до 13.00.

Напомним, ранее в регионе состоялись специализированные ярмарки для гостинично-ресторанного бизнеса. В следующий четверг, 20 августа, планируется провести выставки для торговой сферы и обрабатывающих производств.