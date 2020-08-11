Авиабилеты в Калининград в августе подорожали на 20 процентов

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Авиабилеты в Калининградскую область в августе подорожали на 20%. Это связано с повышением спроса среди российских туристов, сообщила радиостанции «Business FM Калининград» а пресс-секретарь компании «Купибилет» Инна Пик.

«По данным нашей службы аналитики, в текущем году действительно наблюдается подорожание авиабилетов на 20%. Но эти данные относятся к динамике цен между июлем и августом. Если рассматривать первую половину года, то стоимость билета туда и обратно в направлении Калининграда ниже на 14%, чем в прошлом году. Хочется отметить, что Калининград в этом году в полтора раза популярнее, чем в 2019-м», - цитирует издание слова Инны Пик.

Ранее сообщалось, что авиакомпания Smartavia открыла новые регулярные маршруты и увеличила частоту полетов на уже существующих направлениях. В том числе, авиаперевозчик начал выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в Калининград пять раз в неделю, а из Москвы в Калининград — 11 раз. Кроме этого, частоту рейсов из Петербурга в Калининград увеличила авиакомпания «Россия».