В Зеленоградске 75 обманутых дольщиков получили квартиры

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Зеленоградске 75 обманутых дольщиков получили ключи от своих квартир. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ввода в эксплуатацию новостройки на улице Приморской дольщики ждали более трех лет. Застройщиком выступал ООО «Мед-Вест». По итогам внеплановой проверки были установлены факты нецелевого использования более 100 млн рублей, которые вложили дольщики. Достраивал дом новый инвестор - ООО «Спецстрой».

По данным правительства, в июле этого года также были введены в эксплуатацию проблемные объекты по ул. А. Невского, 188-б в Калининграде и пер. Дачному, 2 в Светлогорске.

Планируется, что до конца текущего года завершится строительство домов по улице Римской в п. Малиновка и ул. Аллея Смелых в Калининграде.