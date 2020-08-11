Пострадавшего при взрыве снаряда 5-летнего мальчика отправили на лечение в Петербург

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Пятилетнего мальчика, который пострадал при взрыве снаряда под Балтийском, отправили на лечение в Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

Напомним, ЧП произошло в воскресенье, 9 августа в лесном массиве под Балтийском, где две семьи с детьми отдыхали в палатках. При разведении костра произошла детонация находящегося в почве снаряда. Осколочные ранения получили 5-летний мальчик и 9-летняя девочка. Пострадавших госпитализировали.

В министерстве отметили, что девочку уже выписали из больницы, сейчас она находится дома.