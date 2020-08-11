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В Калининграде двоих наркосбытчиков приговорили к 17 и 18 годам колонии

Отбывать наказание они будут в колониях строгого и особого режима
Виктор СергеевВикторСергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде к длительным срокам заключения приговорили двоих мужчин, занимавшихся сбытом наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

Драгдилеры приобретали наркотики, расфасовывали на «дозы» и распространяли их как через закладки, так и из рук в руки.

Суд приговорил одного наркосбытчика к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима, второй получил 17 лет особого режима, из них первые 4 года мужчина проведет в тюрьме.

Приговор не вступил в законную силу.