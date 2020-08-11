В Калининграде 2 тыс компаний получили субсидию на дезинфекцию и профилактику COVID-19

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В Калининградской области почти 2 тысячи компаний получили федеральную субсидию на на дезинфекцию и профилактику COVID-19. Общая сумма субсидий, запрошенных ими по этой программе, составила свыше 91 млн рублей, почти все деньги в полном объеме выплачены заявителям, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального правительства.

Компенсацию затрат на дезинфекцию в связи с коронавирусом могут получить субъекты малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированные некоммерческие организации.

«Компании получат фиксированную выплату в 15 тыс. рублей и по 6,5 тыс. рублей на каждого работника (по данным за май 2020 года). ИП получают по 6,5 тыс. рублей на каждого работника, также по данным на май 2020 года, и 15 тыс. рублей — на самого ИП. Те предприниматели, которые не имеют наемных сотрудников, получают 15 тыс. рублей на самого предпринимателя», - рассказали в областном министерстве экономического развития

Подача заявлений на эти субсидии завершается 15 августа. Направить заявку можно в Личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на сайте Федеральной налоговой службы.