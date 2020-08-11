Калининградские шахматисты выиграли международный дистанционный турнир

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В соревнования на одной из самых популярных интернет-платформ по онлайн-шахматам в дисциплине «блиц» приняли участие свыше 500 участников из России и стран ближнего зарубежья.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, калининградским шахматистам удалось победить в общем зачёте сначала во второй по значимости лиге, потом и в первой. Результат на сайте lichess.org фиксировался по достижениям восьми лучших в команде, хотя в её составе сыграло два десятка участников.

В первой лиге калининградцы первенствовали среди восьми сборных лиги «А», набрав 288 очков. Из них 20 стали призовыми и позволят нашим шахматистам увереннее сыграть в Высшей лиге, чьей розыгрыш назначен уже на эти выходные.

По итогам соревнований в первой лиге директор профильной региональной спортшколы, международный мастер Леонид Горин стал лучшим в личном зачёте, опередив более 130 соперников. В пятёрку лучших попал и ещё один тренер этого учреждения, мастер ФИДЕ Пётр Лукинов.

Кроме того, существенный вклад в общий успех внесли перспективные обладатели отраслевых званий «Кандидат в мастера спорта России» Никита Беденко, Даниил Субатович, Нарэк Вараздатян, Фёдор Разумов, Владислав Шереметьев, Егор Чалов, Андрей Ситников и играющий тренер из Светлогорска Алексей Кошельник.

По итогам двух турниров в активе нашей команды 508 очков и двенадцатая позиция из 40 в общем рейтинговом зачёте.