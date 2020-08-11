Жертвой телефонных мошенников стала сотрудница калининградского банка

Телефонные мошенники продолжают собирать обильный урожай на Калининградчине. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ, за последние дни в полицию обратились трое новых потерпевших.

Жительнице Черняховска аферист представился сотрудником банка – дальше все по накатанной: мол, зафиксирована попытка несанкционированного снятия денег со счета, нужно перевести сбережения на номер, который сейчас придет СМС-сообщением. Что ж, на сей раз 95 тысяч рублей были сняты санкционированно. Только вот ушли в не известном хозяйке направлении.

Но что взять с простой лаборантки, когда на столь же примитивную удочку попался директор предприятия в Неманском районе. Наверняка считавший себя неглупым (иначе не стал бы директором) 36-летний мужчина вообще отправился в ближайшее отделение банка и под диктовку абсолютно незнакомого человека перевел через банкомат 49 тысяч рублей на чужой расчетный счет.

Но и это еще не самое удивительное. Еще одной жертвой ловкачей оказалась 32-летняя менеджер одного из банков! Уж кто-то, но она-то должна была знать все тонкости той сферы деятельности, в которой занята. Однако жительница Калининграда не задумываясь перевела 70 тысяч рублей на указанный ей телефонный номер.

В настоящее время по всем фактам полицейские проводят проверку.