Калининградские полицейские наградили волонтеров

Сегодня врио заместителя начальника УМВД России по Калининградской области Дмитрий Князев вручил руководителю поисково-спасательного отряда «Запад» Екатерине Пресняковой почетную грамоту. От имени главы регионального УМВД Игоря Илларионова он искренне поблагодарил волонтеров за активное участие в розыске без вести пропавших людей и заверил, что волонтеры в свою очередь могут всегда рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны полиции.

Как известно, в Калининградской области зарегистрированы две волонтерские организации: поисково-спасательный отряд «Запад» и региональная организация «Калининградский отдельный поисковый отряд «Твори добро». В этом году с их помощью удалось установить местонахождение 24 без вести пропавших, среди которых семеро были несовершеннолетними. Так, буквально накануне торжественного мероприятия в УМВД волонтеры отряда «Запад» разыскали двух 11-летних школьниц, которые без спроса родителей уехали в Калининград из Нестеровского района.

Сейчас в отряде 97 участников, это люди разных профессий и возрастов. Присоединиться к ним может каждый, главное условие – это желание помогать людям.