На Балтийской косе возобновили снос ангаров аэродрома "Нойтиф"

. Фото: Сергей Дустин

На Балтийской косе накануне возобновились работы по сносу ангаров аэродрома "Нойтиф". Об этом сообщают местные жители.

"Продолжается демонтаж первого ангара на Балткосе. Можно сказать - первый пошёл!", - написал на своей странице в Фейсбуке активист из Балтийска Сергей Дустин. К посту он прикрепил две фотографии, на которых запечатлена специальная техника.

Директор расположенного на Балтийской косе музея "Старый люнет" Валерия Надымова сообщила изданию "Клопс.Ru", что в ангаре, который сейчас снсят, во время Великой Отечественной войны группа десантников во главе с майором Дорофеевым героически держала оборону.

- Печально, что такое памятное место скоро исчезнет насовсем, - сказала Надымова.

Напомним, ангары принадлежат бывшему депутату Госдумы Асанбубе Нюдюрбегову. Снос начался в конце прошлого года, однако после вмешательства общественности был остановлен.