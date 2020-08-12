Не улетевшая в Турцию калининградка засудила турфирму

Жительница города Неман решила отдохнуть в Турции. И приобрела у турагента путевку в благословенный Кемер. На двоих вышло ровно 57 518 рублей. Однако, когда настало время лететь в теплые края, грянула пандемия коронавируса, и Россия приземлила все международные лайнеры. Берег турецкий печально улыбнулся неманчанке из прекрасного далека.

Делать нечего, женщина направила туроператору в лице ООО «ТТ-Тревел» претензию и требование о возврате денег. Фирма, в принципе, была согласна при условии удержания суммы понесенных ею убытков. Но срок расчета поставила в зависимость от того, когда ей самой вернут положенные суммы иностранные контрагенты. Расценив это как отказ, несостоявшаяся туристка отправилась искать правды в суде. Поскольку агентское вознаграждение ей все же выплатили, заявленная к взысканию сумма несколько снизилась и составила 53 933 рубля и еще 40 копеек.

- Было установлено, что договор о реализации туристского продукта по заявлению истицы был расторгнут, а тур был аннулирован туроператором без фактически понесенных затрат, - сообщили в пресс-службе Неманского горсуда. - Ответственность перед туристом за действия или бездействие всех третьих лиц, привлеченных к исполнению услуг, входящих в состав туристского продукта, несет туроператор, а не турагент. Таким образом, требования истицы признаны обоснованными.

И теперь «ТТ-Тревел» придется компенсировать клиентке не столько стоимость тура, но еще и нанесенный моральный вред. Оценка последнего – 2 тысячи рублей - воображение не поражает, но, думается, тут главное - принцип.