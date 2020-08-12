Калининградец украл банковскую карту у своего приятеля из Москвы

Следователи ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда возбудили уголовные дела в отношении сразу двух местных жителей.

До уровня суперпопулярных ныне телефонных мошенников 33-летняя (ранее уже судимая) дама и 25-летний (для него это криминальный дебют) парень не дотянули – они тупо сперли чужие кредитки. Причем калининградец обворовал своего приятеля из Москвы. Дальше оба преступника действовали просто: она отправилась в торговый центр на Моспроспекте, он – на улицу Черняховского. И там через банкоматы обналичили, соответственно, 35 тысяч и 25 тысяч рублей.

Наиболее суровая из целого набора санкций, предусмотренных частью 3 статьи 158 УК РФ, по признакам которой возбуждены уголовные дела, предусматривает для виновных лишение свободы на срок до 6 лет.