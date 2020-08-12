КЖД отремонтирует 6 остановок пригородных электричек

Если кому-то из пассажиров электрички Зеленоградск – Калининград потребуется выйти на станции Сосновка – стремитесь в первый вагон состава. В противном случае рискуете десантироваться в гущу ремонтных работ, начавшихся в данном остановочном пункте.

До конца августа морально устаревшее асфальтовое покрытие местной платформы заменят на модерновую плитку с тактильными включениями, предназначенными для слабовидящих пассажиров.

- В текущем году аналогичные работы были выполнены на шести остановочных пунктах пригородных поездов, - добавили в пресс-службе Калининградской железной дороги.