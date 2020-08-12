В Минске омоновцы избили дубинками журналистов "Комсомолки" - за то, что они журналисты

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В столице Белоруссии силовики продолжают лютовать, избивая всех, кто попадет под горячую руку. Накануне вечером в районе Серебрянка на окраине Минска омоновцы избили журналиста и водителя белорусской "Комсомольской правды".

- Подошли к нам около десяти сотрудников, окружили машину и приказали выйти, - рассказал журналист "КП" Геннадий Можейко. - Мы представились, сказали, что пресса. Я достал удостоверение журналиста «КП», передал сотруднику, в ответ услышал маты, пошли удары дубинкой по руке и ноге, ударили рукой по лицу. В это же время по приказу силовиков наш водитель Антон открыл багажник. Антон наклонился, начал показывать, что лежит в машине, и в это время его стали бить по ногам дубинкой.

Садистов в черном не остановило даже то, что журналист "Комсомольской правды" был в жилете с надписью "Пресса".

"Мы из-за вас, п...в, тут месяц работаем!" - приговаривали ублюдки, нанося удары", - написал у себя в телеграме военкор "Комсомолки" Александр Коц.

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