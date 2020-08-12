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Происшествия

На берегу моря нашли тело мужчины

Предполагается, что житель Пионерского погиб два дня тому назад
Игорь ОреховИгорь ОреховИгорьОрехов
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Сегодня, 12 августа на пляже поселка Отрадное было обнаружено тело мужчины. Личность погибшего уже установили – им оказался 34-летний житель города Пионерский. По предварительным данным, мужчина погиб вечером 10 августа.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по региону, в ходе осмотра места происшествия на теле погибшего видимых повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Для установления точной причины смерти мужчины назначена судебно- медицинская экспертиза. В Светлогорском межрайонном следственном отделе организовано проведение доследственной проверки. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.

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