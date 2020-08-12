Калининградец украл на рынке смартфон и продал его здесь же

Фланируя по рынку, ранее судимый 50-летний житель Калининграда наметанным глазом узрел лежавший на одном из прилавков смартфон. И решил прикупить ягод у его обладательницы. Пока та отвешивала товар, уголовник ловко стянул гаджет стоимостью 50 тысяч рублей.

Полицейские, к которым обратилась безутешная владелица мобилы, хорошо сделали свою работу, установив и задержав вора. И подивились его дерзости: оказалось, мужик в тот же самый день «толкнул» свою добычу на том же самом рынке.

Ну что такому 5 лет «зоны» - плевое дело!