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Калининградец украл на рынке смартфон и продал его здесь же

Гаджет стоимостью 50 тысяч рублей уголовник незаметно стянул с прилавка
Игорь ОреховИгорь ОреховИгорьОрехов
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Фланируя по рынку, ранее судимый 50-летний житель Калининграда наметанным глазом узрел лежавший на одном из прилавков смартфон. И решил прикупить ягод у его обладательницы. Пока та отвешивала товар, уголовник ловко стянул гаджет стоимостью 50 тысяч рублей.

Полицейские, к которым обратилась безутешная владелица мобилы, хорошо сделали свою работу, установив и задержав вора. И подивились его дерзости: оказалось, мужик в тот же самый день «толкнул» свою добычу на том же самом рынке.

Ну что такому 5 лет «зоны» - плевое дело!

Криминал