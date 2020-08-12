В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калининграде в среду, 12 августа, в течение дня отключено электричество в домах на десяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Интернациональная 52-62, б-р Южный 26-48, ул. Карамзина 25-31; ул. Эльблонгская 2-12; ул. Чекистов 58-120, 113-139, 141, 81а, ул. Каштановая аллея 158-172, 174 (д/сад № 20) 156, 146 , ул. Авторемонтная 1-9, ул. Ген.-лейт. Захарова 17-33, 20-38; ул. Римского-Корсакова 17, ул. Чайковского 26-30.

От холодной воды с 10.00 до 14.00 отключен дом по ул. Горького 207, до 15 часов - на ул. Эпроновская 1 и пер. Парковый 2.

До 16.00 воду перекроют в дома по ул. У. Громовой 39 б, 66, до 17.00 – на ул. П. Морозова 172, ул. Летняя 41-53, 50-56. До 18 часов воды не будет по ул. Интернациональная 52-62, 66-74, ул. Н. Карамзина 15, 33, 37, 41-47, ул. О. Кошевого 82-88.