. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Во вторник, 11 августа, в Калининградской области в ДТП пострадали два пешехода и скутерист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

На улице Гайдара в Калининграде водитель «Мерседеса» при движении задним ходом не убедился в безопасности маневра и сбил 73-летнюю женщину. В результате наезда пенсионерка получила травмы.

Второй наезд на пешехода произошел в Зеленоградске. На улице Тургенева сбили 18-летнего парня, который внезапно выбежал на проезжую часть. В результате наезда пешеход получил травмы и был госпитализирован.

В Светлом пострадал 64-летний скутерист, который не справился с управлением и упал на проезжую часть. Мужчина получил телесные повреждения.