В Калининграде более 20 улиц на две недели остались без горячей воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде со среды, 12 августа, на плановый ремонт остановлены РТС «горького» и четыре котельные. В течение двух недель горячей воды не будет на 22-х улицах, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации.

На каких улицах отключат горячее водоснабжение:

Балтийская 26-32; 1-3; 17-27; 5-15;

Горького 140-146;124-126а; 152; 152а; 152б; 154; 156; 158-160; 160а; 162; 164; 168а;170; 209; 211; 213;

Верещагина 2;4;6;

Ефремова 1; 3; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12;

Зеленая 82; 78-80; 81-91;

Ясная 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17;

Согласия 2;1; 4-4а;6-6а; 8-10; 12-14;14а; 16-30; 26; 28; 30;

Лефорта 12;14; 16; 18; 20; 22; 24;

Воейкова 9;

Панина 9;

Гайдара 111-115; 117-123; 125-129; 131-133; 135-145; 100; 102;

Озерная 3; 5; 25в;

Горького,162в; СК «Эдельвейс»; Гайдара,120 «Виктория»;

Гайдара,136

Ефремова,10;

Нарвская,117;

Горького, 209б;

Лефорта,12;

Согласия,32;

Согласия,41;

Согласия,39;

Горького,148;

Согласия,2;

Озерная,25а;

Краснодонская 3-5;

пер. Краснодонский 8;

Ангарская 80-82;

Солнечногорская,59;

Ангарская,84;

Киевская 95-101; 111-119;

П.Морозова 2-2а-4-4а;

Книжная 2а-б;

Новикова 4-6.

В мэрии добавили, что при наличии технической возможности часть потребителей будет переключена на другие теплоисточники.