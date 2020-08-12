В Калининграде более 20 улиц на две недели остались без горячей воды

.
Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде со среды, 12 августа, на плановый ремонт остановлены РТС «горького» и четыре котельные. В течение двух недель горячей воды не будет на 22-х улицах, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе городской администрации.
На каких улицах отключат горячее водоснабжение:
Балтийская 26-32; 1-3; 17-27; 5-15;
Горького 140-146;124-126а; 152; 152а; 152б; 154; 156; 158-160; 160а; 162; 164; 168а;170; 209; 211; 213;
Верещагина 2;4;6;
Ефремова 1; 3; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12;
Зеленая 82; 78-80; 81-91;
Ясная 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15; 17;
Согласия 2;1; 4-4а;6-6а; 8-10; 12-14;14а; 16-30; 26; 28; 30;
Лефорта 12;14; 16; 18; 20; 22; 24;
Воейкова 9;
Панина 9;
Гайдара 111-115; 117-123; 125-129; 131-133; 135-145; 100; 102;
Озерная 3; 5; 25в;
Горького,162в; СК «Эдельвейс»; Гайдара,120 «Виктория»;
Гайдара,136
Ефремова,10;
Нарвская,117;
Горького, 209б;
Лефорта,12;
Согласия,32;
Согласия,41;
Согласия,39;
Горького,148;
Согласия,2;
Озерная,25а;
Краснодонская 3-5;
пер. Краснодонский 8;
Ангарская 80-82;
Солнечногорская,59;
Ангарская,84;
Киевская 95-101; 111-119;
П.Морозова 2-2а-4-4а;
Книжная 2а-б;
Новикова 4-6.
В мэрии добавили, что при наличии технической возможности часть потребителей будет переключена на другие теплоисточники.