В Калининградской области выделят деньги на бесплатное питание учеников начальных классов

. Фото: Тимур ХАНОВ

На совещании 11 августа президент России Владимир Путин подтвердил ранее принятое решение о введении бесплатного питания начальных классов по всей территории Российской Федерации. Коснется нововведение и Калининградской области.

- Губернатор уже одобрил выделение денег на этот проект. До 1 сентября задача организаторов питания выставить пищеблоки на работу в новом ключе, чтобы все детки начальных классов получили бесплатное питание, - сообщила в среду журналистам министр образования региона Светлана Трусенева.

В настоящее время правительство региона подписывает соглашение с федеральным правительством.

- Сейчас у нас идут технические моменты, - добавила Трусенева.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области с 1 сентября 2020 года более 50 тысяч учащихся, то есть все начальное звено наших школ, будут обеспечены бесплатным горячим питанием. Норматив обеспечения питанием будет составлять 69 рублей 45 копеек на человека. Для сравнения, сейчас стоимость обеда для ученика составляет 63 рубля.

Напомним, закон о бесплатном горячем питании школьников 1-4 классов Владимир Путин подписал 1 марта этого года. Согласно документу школьники младших классов должны получать бесплатное горячее питание не реже одного раза в день, причем меню должно содержать как горячее блюдо, так и горячий напиток.