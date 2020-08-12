Врач, санитарка и две медсестры: У кого в Калининграде выявили коронавирус

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В Калининградской области за сутки было выявлено 19 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Среди заболевших врач-стоматолог, санитарка и две медсестры. Также коронавирус был выявлен у водителя производственного объединения, вахтовика, школьницы, сотрудника образовательного учреждения, сотрудника правоохранительных органов, девятерых пенсионеров и двоих безработных.

Всего в области по состоянию на среду, 12 августа, зарегистрировано 3054 случая заболевания.