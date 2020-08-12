Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

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В Калининградской области за сутки выявлено 19 новых случаев коронавируса. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе по контролю за распространением новой инфекции. По данным на среду, 12 августа, в области зарегистрировано 3054 случая заболевания.

«У шести человек заболевание протекает в форме ОРВИ, у пяти диагностирована пневмония, восемь инфицированных выявлены активно по результатам лабораторных обследований контактных в семье, по месту работы, а также при профилактическом обследовании», - отметили в оперштабе.

Накануне в области умерла 98-летняя женщина, у которой был выявлен COVID-19, количество летальных случаев составляет 56.