При разгоне протестующих в Минске милиция использовала польские патроны

Маркировка на гильзах указывает на то, что это боеприпасы нелетального действия. Фото: Польский культурный центр

Улицы Минска после подавления милицией народного протеста оказались усеяны гильзами от боеприпасов польского производства. Хотя еще в 2011 году Евросоюз ввел эмбарго на экспорт оружия и средств, «способных служить внутренним репрессиям».

Впрочем, как полагает ряд экспертов, патроны с надписью «Made in Poland» могли быть поставлены в Белоруссию еще до этого и ждали своего часа на складах МВД.РБ. Тем не менее, некоторые польские издания провели собственные расследования по данному поводу. Информресурс «Wirtualna Polska» установил, что боеприпасы произведены на заводе в Пёнках под Радомом. Обозначение ONS 2000 на гильзах указывает на то, что это шумовые патроны, которые не содержат пули. Кстати, они активно использовались украинскими силовиками во время Майдана 2014 года.

«Экспорт вооружения и боеприпасов требует согласования, выданного департаментом товарооборота и технической безопасности Министерства развития, - объясняет Польский культурный центр в Калининграде. – Это ведомство предварительно изучает мнения спецслужб и МИД. Компания- поставщик прилагает к заявлению на согласие на экспорт, так называемый сертификат конечного пользователя, т. е. документ, выданный государством-импортером, с подтверждением того, что оружие или боеприпасы не будут проданы в третьи страны без разрешения государства-экспортера»

МИД Польши в ответ на запрос интернет-издания «Онэт» заверил, что « все действующие санкции в отношении экспорта товаров в Белоруссию соблюдаются» и «польское правительство не дало разрешения на экспорт боеприпасов».