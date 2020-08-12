В Гжехотках задержали калининградскую фуру с перебитым номером VIN на полуприцепе

. Фото: Варминьско-Мазурский отдел пограничной службы

На польской границе задержали калининградскую фуру под управлением 55-летнего калининградца с перебитым номером VIN на полуприцепе-рефрижераторе. Об этом сообщает пресс-служба Варминско-Мазурского отдела пограничной службы.

Инцидент произошел в пункте пропуска в Гжехотках. В ходе проверки было установлено, что номер VIN на полуприцепе Schmitz перебит.

В результате было принято решение задержать транспорт стоимостью 100 тысяч злотых для дальнейшего разбирательства.