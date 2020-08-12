Калининградская пенсионерка перевела мошенникам 2,5 млн рублей

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В Черняховске пенсионерка лишилась 2,5 млн рублей после общения с телефонными мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

72-летняя женщина ранее в интернете различные биологические добавки от болей в суставах. Недавно ей позвонил мужчина, представившийся руководителем финансового отдела. Злоумышленник сообщил пожилой женщине, что сайт, на котором она совершала покупки, является мошенническим, и за это ей полагается компенсация.

«Для получения денег неизвестный убедил женщину оплатить его услуги. Пенсионерка в течение месяца с использованием различных электронных платежных систем через терминалы осуществляла денежные переводы на указанные мошенником счета», - рассказали в полиции.

При этом, аферист обещал, что все перечисленные ему таким образом деньги вместе с компенсацией в скором времени ей вернутся. Якобы для этого из Москвы в Калининград приедет специальная группа инкассаторов, которые привезут наличность.

Женщина поняла, что ее обманывают, когда собеседник в очередной раз попросил перевести ему крупную сумму и обратилась в полицию. Сейчас правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности подозреваемого.