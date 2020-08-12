Власти предложили новое место для межрейсовых стоянок парусников «Крузенштерн» и «Седов»

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Учебным судам «Седов» и «Крузенштерн» подыскали новое место для межрейсовых стоянок в Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Речь идет о причале морского канала в Светлом, что может повысить туристическую привлекательность этого муниципалитета.

«Сейчас парусники в период пребывания в регионе располагаются на территории режимного предприятия в Калининграде – в рыбном порту. По поручению губернатора рабочая группа, в которую войдут представители регионального правительства, администрации Светловского городского округа и Калининградского государственного технического университета, займутся проработкой вопроса», - отметили в пресс-службе правительства области.