Под Калининградом семейная пара выращивала мак и коноплю

В Приморске семейная пара выращивала мак и коноплю и изготавливала наркотики. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Операцию по задержанию провели сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД вместе с сотрудниками УФСБ по Балтфлоту при силовой поддержке бойцов спецназа «Гром».

В ходе обыска было обнаружено почти полтора килограмма маковой соломки, более 300 граммов марихуаны, а также кусты наркосодержащих растений.

В отношении ранее судимых 35-летних задержанных возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств в крупном размере». Максимальная санкция предусматривает 10 лет лишения свободы.