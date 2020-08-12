Бесплатным питанием обеспечат более 70 тыс калининградских школьников

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

C 1 сентября будет организовано горячее питание для 50,5 тысячи учащихся 1-4 классов всех школ Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сейчас завершаются подготовительные работы, отрабатывается с поставщиками двухнедельное меню, которое должно пройти согласование с Роспотребнадзором. В каждой школе разработан регламент питания учеников в первой и второй сменах», - отметили в правительственной пресс-службе.

Бесплатным горячим питанием также обеспечат детей 5-11 классов из малоимущих семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Таких ребят в регионе более 15 тысяч. Бесплатное питание будет организовано и для детей с ограниченными возможностями здоровья, х в Калининградской области насчитывается более 5 тысяч.

«Сейчас правительство совместно с Роспотребнадзором и поставщиками завершают необходимые работы, чтобы дети смогли получать качественное горячее питание с 1 сентября», – подчеркнул губернатор Антон Алиханов.