Экс-главу Мамоново, обвиняемого в нападении с ножом, оставили под стражей до октября

Полпреда Ингушетии и бывшего главу Мамоново 53-летнего Хаважа Хашиева, которого обвиняют в "умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", оставили под стражей до 5 октября.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Калининградской области, вечером 4 июля 2020 года в поселке Волочаевское обвиняемый поссорился с 44-летним знакомым, после чего ударил его ножом в грудь.

- От полученного ранения потерпевший в этот же вечер умер в лечебном учреждении, несмотря на квалифицированную медицинскую помощь, - отметили в СК.

Позднее Хашиев был задержан, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 5 августа 2020 года. Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый не признал.