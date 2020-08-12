Калининградская система здравоохранения получит до конца года более 2 млрд рублей

На мероприятия в рамках нацпроекта «Здравоохранение» до конца года будет направлено более 2 миллиардов рублей. При этом, как отметили в пресс-службе регионального правительства, основная часть финансирования региональных проектов, входящих в нацпроект, осуществляется за счет федерального бюджета.

В пресс-службе подчеркнули, что наибольший объем финансирования в 2020 году будет выделен на развитие детской медицины. Основное мероприятие – это продолжение строительства нового корпуса Детской областной больницы.

- В общей сложности стоимость работ – более 962 миллионов рублей, еще 500 миллионов будет направлено на закупку новейшего оборудования, - сообщили в пресс-службе.

Также в рамках нацпроекта продолжается работа по борьбе с онкозаболеваниями. В областную больницу уже поставлено 24 единицы современного оборудования на общую сумму 205 миллионов рублей, в том числе передвижной рентген-аппарат типа С-дуга, операционный универсальный многофункциональный хирургический стол, операционный микроскоп.

- До конца августа откроется центр амбулаторной онкологический помощи в Гусеве, и пациентам с онкопатологиями для получения химиотерапии не надо будет ездить в Калининград, - добавили в правительстве.

Еще одна важная статья расходов, по которой будут направлены средства в рамках нацпроекта, - создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ.