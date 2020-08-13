В Славском районе горело пшеничное поле

В среду пожарные выезжали в окрестности поселка Победино Славского городского округа, где вспыхнуло пшеничное поле.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, площадь возгорания составила 1 гектар.

- Пожар ликвидирован до прибытия подразделения пожарной охраны. Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - добавили в пресс-службе.

Кроме того, за минувшие сутки пожарные расчеты 5 раз выезжали на тушение палов сухой травы.