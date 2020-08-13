В Балтийске художники раскрасили огромные тетраподы

. Фото: "Вестник Балтийска"

В Балтийске на вертолетной площадке (недалеко от памятника императрице Елизавете) художники раскрасили огромные тетраподы.

Как сообщила газета "Вестник Балтийска", преобразить конструкции решили после того, как тетраподами был перекрыт проезд на автомобилях к Северному молу. Занимаются творчеством преподаватели и учащиеся художественного отделения детской школы искусств имени Баха.

"Художники создали авторские эскизы, нарисовали на тетраподах брендовый знак ДШИ им. Баха, цветы, геометрические формы и разные изображения на морскую тематику", - говорится в сообщении.