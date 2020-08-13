В Зеленоградске пляжи от мусора теперь убирает машина-пылесос

Машина оснащена бензиновым двигателем и двумя сменными сетками для просеивания песка. Фото: Администрация Зеленоградска

В Зеленоградске городские пляжи начали убирать с помощью специальной машины «BeachTech Sweepy». Немецкую технику закупили власти курорта. Об этом сообщается на сайте администрации Зеленоградска.

«Машина уже используется для очистки песка официальных пляжей городского округа, а так же популярных волейбольных площадок возле «Сковородки» и центра пляжных видов спорта физкультурного оздоровительного комплекса Зеленоградска»,- говорится в сообщении на сайте администрации.

Пляже-уборочная машина с доставкой обошлась в более чем 1,3 млн рублей.

Максимальная скорость этой техники составляет 6,5 км/час. Машина оснащена бензиновым двигателем и двумя сменными сетками для просеивания песка.