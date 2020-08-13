Калининград вошел десятку городов для приятных встреч

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Сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню встреч, 13 августа, опросил пользователей социальных сетей и выявил, в каком городе приятнее всего встречаться.

Большинство туристов (34,65%) назначают встречи в Санкт-Петербурге. Другие (25,74%) встречаются с хорошими друзьями в Ялте. «Бронзу» получает Сочи: 16,83% россиян приятнее всего встречаться в главном курортном городе Черноморского побережья.

По данным опроса Tvil.ru, туристы также назвали города для приятных встреч: Калининград (4,95%), Казань (3,96%), Москва (3,96%), Анапа (3,96%), Ярославль (2,97%).

Менее всего путешественники встречаются в друзьями в Уфе (1,98%) и Екатеринбурге (0,99%).

Десять городов для приятных встреч:

Санкт-Петербург, 34,65%*

Ялта, 25,74%

Сочи, 16,83%

Калининград, 4,95%

Казань, 3,96%

Москва, 3,96%

Анапа, 3,96%

Ярославль, 2,97%

Уфа, 1,98%

Екатеринбург, 0,99%