Педагога морского лицея наказали за гибель подростка на Балтийской косе

. Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ

В конце июля на Балтийской косе произошла трагедия - во время шлюпочного похода утонул один из учащихся Калининградского морского лицея. В сплаве 29 июля участвовали семь взрослых, 12 учащихся 7 класса Калининградского морского лицея и восемь выпускников 9 класса лицея.

Накануне прокуратура Калининградской области завершила проверку по факту происшествия. Как сообщили в пресс-службе ведомства, в нарушение закона, использовались маломерные суда «Ял-6», которые не были зарегистрированы в ГИМС. У лиц, управляющих судами, отсутствовали права на их управление. Также прокуратура установила, что сотрудник Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, являясь материально-ответственным лицом и имеющий доступ к маломерным судам, самовольно, без уведомления руководства и собственника данного имущества, спустил на воду суда и использовал их в своих целях для похода.

Кроме того, в нарушение требований законодательства о безопасности туризма в России, организаторы похода не сообщили в МЧС о планируемых маршрутах передвижения. Также в нарушение требований законодательства о запрете организации отдыха детей в детских лагерях палаточного типа в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, разбили палаточный лагерь на берегу Балтийской косы.

В результате проверки педагог, принимавший участие в походе - уволен, а сотрудник, не обеспечивший необходимый контроль за подчиненными работниками - привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.