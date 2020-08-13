В Зеленоградск и Светлогорск пустят дополнительные электрички

Дополнительные поезда к морю назначены в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в жаркую погоду.
Фото: Александр КАТЕРУША
В ближайшую пятницу, 14 августа, на Зеленоградском и Светлогорском направлениях назначили дополнительные поезда. Как сообщает пресс-служба КЖД, они будут отправляться по расписанию выходного дня:
из Калининграда в Зеленоградск в 20:56, из Зеленоградска в Калининград в 21:55;
из Калининграда в Светлогорск в 20:30, из Светлогорска в Калининград 21:45.
Дополнительные поезда назначены в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в жаркую погоду.
Расписание изучайте здесь.