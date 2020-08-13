В Зеленоградск и Светлогорск пустят дополнительные электрички

Дополнительные поезда к морю назначены в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в жаркую погоду. Фото: Александр КАТЕРУША

В ближайшую пятницу, 14 августа, на Зеленоградском и Светлогорском направлениях назначили дополнительные поезда. Как сообщает пресс-служба КЖД, они будут отправляться по расписанию выходного дня:

из Калининграда в Зеленоградск в 20:56, из Зеленоградска в Калининград в 21:55;

из Калининграда в Светлогорск в 20:30, из Светлогорска в Калининград 21:45.

Дополнительные поезда назначены в связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в жаркую погоду.

Расписание изучайте здесь.