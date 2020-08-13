Эксперты назвали востребованные строительные специальности в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

За год в Калининградской области компании опубликовали почти 3 тысяч предложений о работе в строительной сфере со средней зарплатой в размере 60 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании HeadHunter. Такой же уровень зарплатного предложения указан и в вакансиях по России в целом.

Ожидания строителей из Калининградского региона, судя по данным из резюме на hh.ru, оказались на 10 тысяч меньше того, что могут предложить работодатели - 50 тысяч рублей.

Самый высокий спрос в профобласти строительства сохраняется на инженеров ПТО, сварщиков, электрогазосварщиков, инженеров-сметчиков, электромонтажников, геодезистов, специалистов по охране труда. При этом, отмечается в исследовании, работники строительных специальностей требовались не только строительным компаниям, соискателей из этой сферы привлекали работодатели из отраслей услуг для бизнеса, розничной торговли, промышленного оборудования и техники, металлургии и металлообработки.