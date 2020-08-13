В Калининграде за сутки выявили 11 новых случаев коронавируса

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За сутки в Калининградской области было выявлено 11 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

Всего в регионе по состоянию на четверг, 13 августа, зарегистрировано 3065 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 5 057 заболевших новой коронавирусной инфекцией, всего в стране нарастающим итогом выявлено 907 758 заболевших.

Также за сутки зафиксировано 124 летальных случая, за весь период в России от коронавируса скончались 15 384 человека.

Из больниц по выздоровлению от коронавирусной инфекции выписано 6 098 человек, всего в стране число выздоровевших пациентов увеличилось до 716 936 человек.