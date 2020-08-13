В Калининграде пенсионер лишился 680 тыс после общения с телефонным мошенником

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В Калининграде пенсионер лишился крупной суммы денег после общения с телефонным мошенником. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

68-летнему мужчине позвонил «сотрудник банка» и предложил оформить кредит. Пенсионер согласился, хотя звонивший предложил заплатить за оформление документов.

«Введенный в заблуждение мужчина, желая получить кредит, согласился с предложением незнакомца и направился в банк. В отделении банка перевёл деньги на указанный аферистом счет», - сообщили в пресс-службе полиции.

Затем мужчине снова позвонили и сообщили, что платеж не прошел и необходимо снова произвести оплату, что он и сделал. Далее под различными предлогами, вроде оформления страховки, перевода счета, технических неполадок, отзыва договор на выдачу кредита потерпевший перевёл на счета злоумышленников в общей сложности 680 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».