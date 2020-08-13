В Калининграде в среду сбили двух пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В среду, 12 августа, в Калининграде под колеса автомобилей попали два человека. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Утром на улице Киевской 83-летний водитель «Форда» сбил 49-летнююженщину, которая переходила дорогу по «зебре». В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

Вечером на улице Маточкина водитель «Ниссана» при заезде во двор сбил 26-летнего мужчину на инвалидной коляске. В результате наезда мужчина получил телесные повреждения.